Com receio de invasão da água, bares na orla do Guaíba, em Porto Alegre, estão fechados desde essa terça-feira (30) e não pretendem reabrir nos próximos dias. Dono do Baruno, Edemir Simonetti acrescenta que o movimento de clientes é baixo. Ainda assim, por ficar mais alto, mantém aberto seu outro restaurante, o 360 Poa Gastrobar, conhecido pela estrutura envidraçada instalada acima do Guaíba.