A área rural na zona sul da Capital já sofre com os impactos da chuvarada. Plantações estão cobertas de água e estufas foram danificadas, segundo o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira. Lavouras de soja ainda não colhida podem perder até 70% do grão. Vieira percorreu algumas vias que estão com lâminas d'água devido à alta dos arroios.