Serviço impede que CPF seja usado de maneira indevida para abrir empresas; veja como funciona

Uso indevido do CPF é uma das formas mais comuns de golpes no Brasil.

Uma das formas de resguardar o documento de pessoas física é impedindo que o número seja usado na abertura de empresas. Desde julho do ano passado, um serviço do governo federal auxilia nesta segurança.

O bloqueio do CPF pode ser feito por qualquer pessoa a partir da plataforma gov.br com nível bronze. Para reverter a situação e permitir a participação é preciso ter nível prata ou ouro. Todas as etapas dentro do Portal de Negócios Redesim.