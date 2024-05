Transportadoras do Vale do Taquari estão fazendo um mutirão para ajudar as famílias a retirarem o que for possível dos seus pertences de casas que estão em regiões com risco de alagamento. As empresas estão disponibilizando caminhões, conta o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), Diego Tomasi, que é diretor da Tomasi Logística, empresa que tem sede em Lajeado. A região já sofreu com as duas enchentes do ano passado.