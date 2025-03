"Aquarela del Sur: Traços da Vida e da Cultura Gaúcha", de Diogo Borba, inaugura neste sábado em Caxias do Sul

Mostra traz 45 telas em que Diogo Borba retrata situações cotidianas da vida no campo no Rio Grande do Sul, muitas delas inspiradas na sua infância em Vacaria Divulgação / Divulgação

O músico caxiense Diogo Borba explora outra faceta artística em uma série de pinturas que compõem sua primeira exposição individual, Aquarela del Sur: Traços da Vida e da Cultura Gaúcha. A inauguração será neste sábado, na Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás. Como o nome sugere, a série de aquarelas traz o olhar do artista para o cotidiano do gaúcho do campo, desde sua rotina encilhando o cavalo até a indumentária folclórica de homens e mulheres.

Entre os temas pincelados nas 45 obras estão paisagens rurais, cenas de trabalho, e retratos e elementos da cultura gaúcha, como a música nativista e o convívio nos rodeios e CTGs. São aspectos que remetem tanto à infância do artista em Vacaria, onde nasceu e passou a infância e a adolescência reunindo vivências mais ligadas ao meio rural, até a vida adulta como morador de Caxias, onde concilia a carreira artística com o trabalho na indústria.

Uma das obras que compõem a exposição Reprodução / Divulgação

Borba comenta que passou a se dedicar com mais interesse às aquarelas durante as pesquisas para o seu livro As Melhores Canções da Música Gaúcha - Nativismo e Instrumento Principal Violão, de 2023, importante registro histórico que ajuda a preservar a herança musical regionalista.

- A ideia do livro era ter ilustrações, mas durante a pesquisa eu estava com dificuldade para encontrar as figuras que eu queria. Como sempre gostei de desenhar e pintar, acabei criando coragem e fazendo meus próprios esboços, que depois evoluíram para as aquarelas. Com o livro já lançado, muitas pessoas perguntavam de quem eram as ilustrações, e ao saber que eram minhas me incentivaram a fazer uma exposição - conta.