Avião que caiu em Gramado não deveria ter decolado, dizem especialistas

Destroços do avião foram recolhidos no local da queda

Entre as opiniões de especialistas do setor de aviação sobre o acidente ocorrido em Gramado, há uma que é compartilhada com maior frequência. O avião do empresário Luiz Cláudio Galeazzi não deveria ter decolado .

- As condições (climáticas) não favoreciam aquela decolagem. Para realizar aquela decolagem, deveria ter visibilidade horizontal de cinco quilômetros e 1.500 pés ou 500 metros das nuvens. E o que se viu nos vídeos da decolagem é que as condições estavam bem abaixo disso - destaca o coronel da reserva da Brigada Militar, Cesar Santarosa, que hoje atua como instrutor de voo por instrumentos do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC do Rio Grande do Sul.