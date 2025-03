Retomado projeto para que Ospa tenha uma nova casa na orla do Guaíba

Projeto original foi desenvolvido em 2006. Divulgação / Ospa

Após o projeto ter sido engavetado, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) deverá ganhar uma nova sede na orla do Guaíba. A ideia do governo do Estado é incluir a casa de eventos na concessão do trecho dois, que está em desenvolvimento pela prefeitura.

Com o novo imóvel, o complexo cultural da Ospa deverá sair do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). A mudança permitirá corrigir os problemas de acústica do imóvel atual e dar maior suporte para as atividades da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa).

— Há uma ideia de, no futuro, haver uma nova sede, para resolver a questão da acústica e das áreas de suporte. Mas nada definido no momento — informa o presidente da Fospa, Gilberto Schwartsmann.

Representantes da prefeitura e do governo do Estado discutem como tirar a proposta do papel. A nova sede da Ospa encareceria bastante o projeto do trecho dois da orla, ainda mais porque a construção deverá ter uma obra resiliente, protegida das elevações do Guaíba.

A empresa São Paulo Parcerias já faz estudos considerando essa proposta. Ela tem até novembro para apresentar a estruturação do edital de concessão da área, mas os esforços são para o material estar pronto antes desta data.

— Estamos vendo como juntar esforços das Secretarias de Parcerias da prefeitura e do Estado para avançar com o projeto mais rápido — destaca o secretário municipal Giuseppe Riesgo.

Trecho dois

Depois da apresentação dos estudos, o material precisará passar por audiência pública, revisões, publicação da licitação e realização do leilão. Esse trâmite tem grandes chances de ocorrer ao longo de 2026.

Dessa forma, as obras poderão ser iniciadas durante o ano seguinte, mas há grandes chances de esses prazos serem ampliados. A área de 134 mil metros quadrados, na beira do Guaíba, está localizada entre o Arroio Dilúvio e a Rótula das Cuias.

Mesmo com as adaptações necessárias, a prefeitura não abre mão da necessidade de construção de um centro de eventos, com capacidade para 10 mil pessoas. Também estão previstos um anfiteatro, uma marina pública e um farol-mirante.

Segunda tentativa

Há mais de 20 anos, havia a previsão de a Ospa ganhar uma sede própria próximo ao Guaíba. As obras ao lado da Câmara de Vereadores chegaram a ser iniciadas, mas foram abandonadas.