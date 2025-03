Gol anuncia retomada dos voos diretos entre Porto Alegre e Florianópolis

Atualmente, as viagens entre as duas capitais vizinhas são feitas com necessidade de escala em outras capitais.

De Porto Alegre a Florianópolis, os voos ocorrerão às terças, quintas e sábados no horário das 6h15. A viagem oposta ocorrerá às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 21h40.

"A Gol é uma empresa tradicional no mercado Porto Alegre (POA)-Florianópolis (FLN), ligando gaúchos e catarinenses desde 2001, ano de fundação da Companhia. Desde maio de 2023, a Gol não opera a rota POA-FLN, que será retomada no dia 31 de maio deste ano, inicialmente com 3 frequências semanais diretas entre as duas capitais sulistas".

Atualmente, os voos entre as duas capitais são feitos com escala em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília e o deslocamento mais rápido dura 3h55. De carro, a viagem pode durar 5h30.

Depois da enchente

Quatro meses depois da reabertura parcial do Salgado Filho, atingido pela enchente de maio de 2024, o fluxo de voos e passageiros ainda não alcançou o patamar anterior à tragédia climática. Em janeiro deste ano, a quantidade de pousos e decolagens no aeroporto da Capital chegou a 79% da registrada no mesmo mês do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), monitorados pelo Painel da Reconstrução do Grupo RBS. A Fraport estima alcançar o movimento visto antes da cheia ainda no primeiro semestre de 2025.