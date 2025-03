Em pouco menos de 5 horas, apenas um policial multou 150 motoristas no acostamento da freeway

Em 4h30 — das 13h30 às 18h de sábado (1) —, apenas um policial multou 150 motoristas no acostamento da freeway. As infrações foram registradas usando as câmeras da CCR ViaSul .

— Nosso trabalho não se resume só a cuidar do acostamento da freeway no retorno do feriado. Temos todas as questões envolvendo as ocorrências, como segurança no trânsito e fluidez. A fiscalização com câmeras é só mais uma ferramenta do nosso trabalho. Não é o nosso foco principal — destaca o chefe de Comunicação Social da PRF, Douglas Paveck.