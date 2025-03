Com inauguração marcada para dia 29, faixa convoca moradores a irem à ponte mesmo sem obra pronta

* Com colaboração de Lucas Abati

A incredulidade sobre a conclusão de uma obra da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) fez com que um grupo do Vale do Taquari instalasse uma faixa, convocando moradores a comparecerem ao local no dia em que é prometida a entrega da construção. A obra em questão é a nova ponte da RS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio.

A faixa foi instalada pelo grupo Pró-Dragagem de Arroio do Meio. Seus participantes cobram a finalização da ponte, além do desassoreamento do Rio Forqueta. No dia em questão, os moradores deverão ir ao local para comemorar ou protestar.

O serviço deveria ter sido finalizado em 2024, mas a conclusão dos trabalhos foi transferida para 29 de março. Mas, de acordo com planejamento divulgado pelo governo do Estado em dezembro, a obra, hoje, está um mês atrasada.

Apesar disso, a EGR garante que os serviços estarão finalizados em 24 dias. A obra é executada pela empresa Engedal.

Notícia de fato

O Ministério Público de Lajeado fiscaliza a construção. Na sexta-feira (7), o promotor João Pedro Togni irá vistoriar a obra e solicitou que representantes da EGR compareçam ao local.

Uma notícia de fato foi aberta. Esse procedimento é uma fase anterior à abertura de um inquérito. Na semana passada, Togni solicitou, com urgência, informações atualizadas da obra e a EGR não respondeu aos questionamentos.

A EGR garante que não há atraso e que ocorreu foi uma alteração no cronograma, sem mudança no prazo de entrega da construção. Sobre os questionamentos do Ministério Público, a empresa informa que já respondeu ao promotor.

Passo a passo

O lançamento das vigas deve ter início nesta quarta-feira (5). A conclusão desta etapa é prevista até o dia 21. Depois disso, ainda há a necessidade de colocação das lajes, do asfalto e dos guarda-corpos, além da pintura das faixas de tráfego e instalação das placas de trânsito.

Além da montagem da ponte, acontece a construção da estrada que se aproximará da ponte. Segundo a EGR, o aterro de Arroio do Meio, com asfalto e pintura, tem previsão para estar concluído até o dia 15. No lado de Lajeado, o serviço é mais simples e a construção do aterro será realizada de forma mais rápida.

Derrubada pela enchente

A ponte foi derrubada pela enchente em 2 de maio do ano passado. Em junho, a Engedal recebeu autorização para iniciar os trabalhos, que começaram pelo desenvolvimento do projeto da nova travessia.

O custo total da ponte está estimado em R$ 14,05 milhões. Já os acessos da ponte irão custar mais R$ 8,3 milhões. As construções estão sendo financiadas com recursos próprios da EGR, arrecadados pelas praças de pedágio da empresa.

A nova ponte terá 172 metros de extensão, em comparação aos 124 metros da velha estrutura. Serão duas faixas no pavimento principal, com espaço reservado à travessia de pedestres e ciclistas, que ficarão cinco metros de altura acima do que era na ponte antiga. Segundo a EGR, cerca de 2,6 milhões de veículos, incluindo 613 mil caminhões e automóveis comerciais, cruzam o trecho anualmente.