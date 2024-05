Devido à dificuldade de deslocamento em reflexo à chuva que atinge o RS, pacientes não conseguiram comparecer para a realização de exames e consultas em hospitais de Porto Alegre nesta sexta-feira (3). Pela mesma razão, os estoques de sangue do Hemocentro e do Hospital de Clínicas correm risco de desabastecimento. Neste momento, entidades médicas de todo o Estado priorizam procedimentos e atendimentos de urgência. Esses são alguns dos impactos na saúde da tragédia climática registrada no RS.