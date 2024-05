A Secretaria da Saúde (SES), junto ao Governo do RS, oficializou estado de emergência na saúde pública em todo o território gaúcho, por conta do aumento significativo de doenças causadas por vírus respiratórios e um crescimento na demanda nos serviços médicos. O objetivo da declaração publicada no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (3), é prevenir e enfrentar a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente em crianças, normalmente afetadas pela Influenza e Covid-19.