Na véspera, quando preparávamos o Gaúcha Atualidade desta sexta-feira (3), decidimos que seria um programa externo, para mostrar de perto o flagelo que se abate sobre Porto Alegre com a cheia do Guaíba. Dois dias antes, o alerta já era de que essa enchente seria pior do que a de 1941, dado o volume de água que desce dos rios que desembocam no Guaíba.