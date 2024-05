O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou que o dique do Arroio Feijó estaria com vazamento. A ameaça foi anunciada em coletiva de imprensa com o governador, Eduardo Leite, e o comandante do Comando Conjunto Sul da Operação Taquari 2, general Hertz Pires do Nascimento, no final da tarde desta sexta-feira (3).