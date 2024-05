O vento que sopra no Rio Grande do Sul, atualmente com componentes de sul, deve mudar de direção no domingo (5), deixando de atrapalhar o escoamento do Guaíba, cujo nível já ultrapassou os quatro metros e pode chegar em cinco metros ainda nesta sexta-feira (3). Segundo os especialistas, a mudança de sentido das rajadas pode ajudar a acelerar o fluxo da água.