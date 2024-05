Em razão da chuva que atinge o Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba está em alta progressiva desde a terça-feira (30) e, nesta quinta (2), já superou a cota de inundação ao atingir os 3m01cm. Por volta de 20h30min, a água chegou a 3m50cm no Cais Mauá e superou os níveis da da cheia de novembro de 2023, quando chegou a 3m46cm. Às 22h15min, o nível no Cais Mauá estava em 3m63cm.