O cenário nas imediações do Guaíba, desde as áreas de lazer edificadas na Orla até as antigas ruas do 4º Distrito, forma um visual que impressiona e inspira precaução. Nesta quinta-feira (2), o nível do manancial ultrapassou a cota de inundação. À tarde, a marcação na régua localizada no Cais Mauá registrava 3m14cm. No começo da noite, às 19h15min, o registro era superior: 3m43cm.