Game gaúcho feito por mulheres explora clássicos literários infantojuvenis no celular

Na tela, o jogador incorpora Rute, uma menina que ama livros . A missão é superar obstáculos e adversários com pulos e voos, usando uma coleção de asas (daí o nome "Winged", de "alado"). Ao longo do trajeto, é preciso coletar páginas de livros.

É uma experiência divertida, com ação e aventura, e ao mesmo tempo educativa (sem ser chata) para as crianças — e também para os adultos.

A ideia foi desenvolvida pela porto-alegrense Druzina Content, liderada por Luciana Druzina, em parceria com a Sorora Game Studio, de São Francisco de Paula, com uma equipe majoritariamente composta por mulheres . É o primeiro jogo solo da Druzina (que já tem outros, como SILO, em coprodução com a Petit Fabrik).

Prêmios

O Winged foi vencedor de um edital (Narrativas Transmídias para Infância e Juventude de Curta-Metragem de Animação e Jogo Eletrônico) do Ministério da Cultura, em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), via Fundo Setorial do Audiovisual.