Pedro Bial, Rafael Vitti e Narcisa Tamborindeguy: as entrevistas imperdíveis que vão ao ar na oitava temporada do "Lady Night"

Participação de Pedro Bial no "Lady Night" vai ao ar na estreia. TV Globo / Divulgação

Os bate-papos de Tata Werneck com os convidados do Lady Night normalmente viralizam nas redes sociais e, na oitava temporada, não deve ser diferente. As entrevistas nada convencionais, que voltam ao ar na Globo a partir desta quinta-feira (16), após o BBB 25, começam com a participação de Pedro Bial.

Irreverência e improviso são as marcas registradas da apresentadora, que, na estreia, promete surpreender Bial. No papo, ele será questionado sobre a longa trajetória na Globo, paternidade, sua amizade com Cazuza (1958 — 1990) e como lida com a ansiedade. Vai ser, no mínimo, curioso assistir ao jornalista e apresentador, âncora de Conversa com Bial — outro talk show de sucesso na Globo — estar "do outro lado do balcão", na mira das perguntas ambíguas de Tata.

— Fazer o Lady Night com a Tata é como brincar de queimado com um vulcão — comenta Bial em material de divulgação da atração.

Na próxima semana, Xuxa e Angélica serão as convidadas, mas estou especialmente curiosa para acompanhar duas entrevistas no novo Lady Night: com o ator Rafael Vitti, marido de Tata e pai de sua filha, Clara Maria, pois raramente trabalham juntos, e com a icônica Narcisa Tamborindeguy, indústria ambulante de memes e craque em fazer com que apresentadores percam a linha. Teria chegado a hora de Tata?