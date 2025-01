Lions x Commanders: horário, onde assistir e o que esperar do jogo de playoffs da NFL

Fotos de Detroit Lions / Twitter e Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O confronto entre Detroit Lions x Washington Commanders, pelo Divisional Round dos playoffs da NFL, será disputado neste sábado (18), às 22h . O duelo ocorre no Ford Field, em Detroit, nos Estados Unidos.

Com a melhor campanha na Conferência Nacional (NFC), os Lions puderam descansar e chegam mais inteiros do que terminaram a temporada regular. Os Commanders jogaram na rodada de Wild Card e venceram fora de casa o Tampa Bay Buccaneers .

O que esperar de Lions x Commanders

Por ter conseguido a melhor campanha da NFC, a franquia de Detroit chega com certo favoritismo, por mais que tenha desfalques importantes, principalmente na defesa. Porém, o ataque segue sendo forte e com boas peças para o quarterback Jared Goff jogar com segurança.