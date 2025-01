NFL: Em jogo equilibrado até o fim, Commanders vencem Bucs e avançam nos playoffs

Fora de casa, Commanders conquistou vitória no wild card. Julio Aguilar / Getty Images / AFP

Foi no detalhe. Em partida equilibrada até o fim, o Washington Commanders bateu o Tampa Bay Buccaneers pelo placar de 23 a 20, e avançou às semifinais de Conferência da NFL, em partida no Raymond James Stadium, na Flórida, já na madrugada desta segunda-feira (13).

O talento do quarterback calouro, Jayden Daniels, que já havia sido o responsável por recolocar o time nos playoffs depois de quatro temporadas, foi determinante. Ele anotou dois touchdowns e passou das 200 jardas na vitória. O adversário na semifinal de Conferência será o Detroit Lions.

O jogo foi decidido no detalhe. Tanto que o primeiro tempo acabou empatado: com um touchdown e um field goal pra cada lado (com algumas tentativas frustradas de quarta descidas para Washington), a partida foi ao intervalo em 10 a 10.

Na segunda etapa, as alternâncias de placar seguiram. Primeiro, Zane Gonzalez anotou um field goal de 22 jardas. E, em mais um passe de Baker Mayfield, Bucky Irving recolocou os Buccaneers em vantagem no placar.

No último quarto, uma das jogadas-chave da partida. O fumble recuperado por Bobby Wagner posicionou os Commanders já no campo de ataque. E a ousadia nas quartas descidas finalmente foi recompensada: faltando menos de 10 minutos, o turnover virou vantagem de 20 a 17, com ótimo passe de Jayden Daniels.

Em novo empate com menos de 5 minutos no relógio, a decisão da partida ficou para a reta final. E foi aí que apareceu o talento de Jayden Daniels.