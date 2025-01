PF mantém posição contra relaxamento de medidas cautelares a ex-assessor de Bolsonaro

Ex-assessor é apontado como parte do núcleo jurídico responsável pela "minuta do golpe".

A Polícia Federal (PF) se posicionou contra o fim das medidas cautelares impostas a Filipe Martins , ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a PF afirmou ser necessária a manutenção dos procedimentos em razão dos inquéritos nos quais ele é investigado.

Na terça-feira (21), Moraes determinou que a Justiça do Paraná fornecesse, em até cinco dias, um relatório sobre o cumprimento dessas medidas. A decisão foi motivada por um pedido da 3ª Vara da Comarca de Ponta Grossa, que questionou a validade das restrições , sem indicar possíveis descumprimentos por parte do ex-assessor.

O jornal o Estado de S. Paulo entrou em contato com a defesa de Filipe Martins, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Restrições

Filipe Martins é investigado no inquérito que apura a tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As restrições a Martins foram determinadas após sua prisão, que durou seis meses e foi revertida em agosto por decisão de Moraes.