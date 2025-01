Fatalidade Notícia

Motorista morre em colisão entre carro e caminhão, na RS-324, entre Nova Araçá e Paraí

O condutor, identificado como Evandro Luiz Israel da Silva, morreu no local. O condutor do caminhão alegou que um dos pneus dianteiros estourou, fazendo com ele perdesse o controle do veículo e invadido a pista contrária

