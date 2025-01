Léo, do Athletico-PR, presta queixa após caso de racismo: 'Peço respeito e igualdade'

O zagueiro Léo, do Athletico-PR, registrou queixa nesta segunda-feira após o episódio de racismo que ocorreu no último sábado, no empate por 0 a 0 com o Coritiba, pelo Campeonato Paranaense, no estádio Couto Pereira.

O atleta esteve nesta segunda na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) para fazer um Boletim de Ocorrência. Uma pessoa que estava na torcida do Coritiba chamou o jogador de "macaco", depois do atleta ter sido expulso de campo.

"Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu preto, macaco do c... Olha para cá, seu macaco", disse o indivíduo, em vídeo que circula nas redes sociais.

O autor das ofensas racistas ainda não foi identificado pela polícia. Léo afirmou que tomará todas as providências necessárias diante do lamentável episódio.

"Momento difícil. Eu luto por essa causa e passar por isso não é legal. Neste momento eu fiquei muito próximo da minha família. Agora é fazer o que tem que ser feito para que essa pessoa não cometa mais isso com ninguém. A gente não pode ocupar um lugar de vítima em momento nenhum. Que a pessoa pague pelos seus atos. O que peço é respeito e igualdade", disse Léo nesta segunda-feira.

O Coritiba tem trabalhado junto com a polícia para tentar identificar o torcedor. O clube paranaense cedeu as imagens das câmeras de segurança do estádio para as autoridades.