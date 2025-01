Hansi Flick lidera Barcelona em busca de recordes ofensivos com Lewandowski, Raphinha e Yamal

Eles marcaram cinco gols contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha, mais cinco diante do Benfica na Liga dos Campeões e, mais recentemente, sete - quatro nos primeiros 24 minutos - na goleada contra o Valencia no Campeonato Espanhol. Robert Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal formam o mais novo trio a se destacar no ataque. É nesse ritmo que o time de Hansi Flick está estabelecendo novos padrões ao permanecer na disputa em todas as competições em que está envolvido nesta temporada.