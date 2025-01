Qual é a tua praia: Guri de Uruguaiana sugere destino para gaúcho raiz

A gente perguntou, e eles responderam. Ao longo de janeiro, a coluna apresenta uma nova série de verão, com um título sugestivo: “Qual é a tua praia?”

A nosso convite, personalidades do Rio Grande do Sul irão contar onde gostam de estar no veraneio e por quê. Pode ser um lugar à beira-mar ou em qualquer outro local — no litoral, no mato ou na cidade. Vale tudo.

Leia Mais Qual é a tua praia: Duca Leindecker indica lugar que inspirou uma de suas mais famosas canções

A seguir, confira a escolha do Guri de Uruguaiana, personagem criado pelo humorista Jair Kobe que fará duas apresentações no Porto Verão Alegre: dias 21 e 22 de janeiro com UFTchê - A peleia e dias 28 e 29 com Causos do Guri de Uruguaiana (em comemoração aos 15 anos do DVD), ambas no Teatro CIEE-RS Banrisul.

A escolha do Guri de Uruguaiana

Não resisti. Perguntei ao Guri de Uruguaiana onde ele gosta de passar o verão. A resposta foi uma praia para "gaúcho raiz, sem frescura". Cidreira, claro!

— Não é segredo para ninguém! Sou até cidadão cidreirense. Veraneio lá desde o tempo em que Cidreira ia de Bombinhas até Punta del Este. É verdade, chê! — brinca o famoso e impagável personagem criado por Jair Kobe, que gravou um vídeo especial para a coluna (veja acima).

De uma forma ou de outra, Cidreira sempre aparece nas perfomances do gauchão boa praça. Neste início de ano, ele inclusive criou uma paródia da música Descer para BC, da dupla Brenno & Matheus, que diz assim: "Nóis vai subir, vai subir, subir lá pra Cidreira". Olha:

Mas e o homem por trás da fantasia? Kobe nem titubeia para responder: ele e a verdadeira Sílvia Helena (sua parceira de vida, que virou a "patroa" do Guri) veranearam em terras cidreirenses por muitos anos e guardam as melhores lembranças.

— O CPC (Cidreira Praia Clube) tinha um timaço de futebol de praia. Ganhava todas. Inclusive, a dupla Gre-Nal buscava reforços lá. Isso era na década de 1970, quando o Carnaval também era um dos mais famosos do Litoral Norte — recorda Kobe, que fez grandes amigos lá e até hoje é fã do Bar do João e da Padaria Nivi.

Desde então, uma vez por ano, a "turma de Cidreira" volta a se reunir na antiga praia para celebrar a amizade e os velhos tempos. O encontro deste veraneio ocorreu no último sábado (11) e foi uma festa. Como diria o Guri, mas que barbaridade!

Sobre Cidreira

Cidreira recebe veranistas nos meses de janeiro e fevereiro desde o final do século 19. Na época, os banhos de mar eram considerados terapêuticos e, inclusive, recomendados por médicos.

Foi somente em 9 de maio de 1988 que Cidreira se tornou município. Antes disso, a cidade fazia parte do território de Tramandaí.

Atualmente, o município possui pouco mais de 17 mil habitantes, sendo a quinta cidade mais populosa do Litoral Norte, segundo dados do IBGE. Cidreira está localizada a 113 quilômetros de Porto Alegre, com o trajeto mais rápido pela ERS-040.

Além da praia, Cidreira conta com alguns pontos turísticos que valem a visita. São eles:

Os Lençóis cidreirenses e as dunas de Cidreira

O Santuário Sincrético e Ecológico de Iemanjá

A Lagoa da Rondinha