Um verdadeiro paraíso natural está localizado entre as praias de Cidreira e do Balneário Pinhal, no Litoral Norte do RS. Em uma área particular de cerca de 40 quilômetros quadrados (leia mais abaixo), o visitante vislumbra dunas com mais de 20 metros de altura. Além disso, lagos temporários, água cristalina, aves e vegetação nativa completam esse cenário ainda desconhecido para muitas pessoas. Trata-se dos chamados Lençóis Cidreirenses.