Jogo ocorre no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Vítor Silva/BFR

Botafogo e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h30min, no segundo jogo da Recopa Sul-Americana 2025. A partir ocorre no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, a equipe argentina campeã da última Sul-Americana venceu os brasileiros por 2 a 0. Para ficar com a taça, o Fogão precisa vencer com dois gols de diferença. Em caso de devolver o placar do primeiro jogo, a decisão será nos pênaltis.

O Botafogo, do técnico interino Cláudio Caçapa, está escalado com John, Vitinho, Jair Cunha Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

Já o Racing, do treinador Gustavo Costas, entra em campo com Arias, Di Césare, Colombo e Quiros; Martirena, Zucilini, Vietto, Nardoni e Rojas; Salas e Martínzez.

Acompanhe, abaixo, os principais lances da partida.

Com foi o jogo de ida

O Racing saiu na frente com Vietto em cobrança de pênalti, aos 30 minutos da etapa inicial, após Barboza acertar o rosto de Martínez com o braço, dentro da área, e receber cartão amarelo. O camisa 10 do Racing, inclusive, foi substituído ainda no primeiro tempo com dores.

Na etapa final, o Racing continuou com as rédeas do duelo e ampliou em contra-ataque. Aos 17 minutos, Salas encontrou Martínez na área, e o atacante bateu por cima de John para fazer o segundo gol.

Aos 43, Cuiabano foi expulso por acertar um chute no rosto do zagueiro Colombo, enquanto ambos estavam caídos no gramado, o que complicou ainda mais qualquer chance de reação brasileira.