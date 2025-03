Botafogo acerta contratação de técnico português que já atuou no Brasil

O novo treinador do atual campeão brasileiro e da Libertadores está definido. O Botafogo acertou a contratação do técnico português Renato Paiva para a temporada.

Morador do Rio de Janeiro, ele foi ao Estádio Nilton Santos para assistir ao jogo entre Botafogo e Racing, na noite desta quinta-feira (27), pela Recopa Sul-Americana. O treinador esteve ao lado de John Textor, dono da SAF Alvinegra. As informações são do ge.globo.