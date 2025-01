Campeão da Libertadores e do Brasileirão, Artur Jorge não é mais técnico do Botafogo. A oficialização foi publicada nesta sexta-feira (3) pelo clube carioca.

"Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O Clube agradece aos profissionais pelas conquistas alcançadas", diz a nota postada nas redes sociais da equipe carioca.

O português comandará o Al Rayyan, do Catar. O treinador conquistou o título inédito da Libertadores e foi campeão do Brasileirão. Ao todo, foram 55 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas (65% de aproveitamento).