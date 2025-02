Ex-goleador da base não renova com o Grêmio e acerta com o Botafogo

Lucas Caniggia atuou desde os 13 anos no Grêmio Grêmio / Divulgação

O atacante Lucas Caniggia, que não renovou com o Grêmio no final de 2024, acertou contrato em definitivo com o Botafogo até o final de 2027. O atleta, inicialmente, atuará na equipe sub-20 dos cariocas. Os gaúchos possuem apenas numa futura venda com o mecanismo de solidariedade.

Tratado como promessa, tendo sido artilheiro do Efipan, em 2021, e vice-artilheiro do Brasileirão sub-17, em 2022, perdendo apenas para Endrick, o jogador não atuou no último ano em virtude de uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito. Desta forma, o Tricolor sinalizou que não renovaria o vínculo, liberando o jovem no último mês de dezembro.

Caniggia, natural de Brasília, estava no Grêmio desde os 13 anos. Antes, ele já tinha passado pela base do Vasco e do Palmeiras. Rodolfo Kumbrevicius, gerente de captação do Botafogo, já tinha tentado a contratação do atacante anteriormente quando trabalhava no Athletico-PR.

O acerto dos cariocas com o jogador tem duração de três anos. Ele deverá ser aproveitado na equipe sub-20 neste momento. Pela liberação, o Tricolor terá direito apenas pelo mecanismo de solidariedade pela formação em caso de uma futura negociação. Neste cenário, os gaúchos podem lucrar aproximadamente 2%.