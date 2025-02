Clube norte-americano faz investida por jovem volante do Grêmio

Kaick foi o capitão gremista na Copinha. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio pode realizar mais uma venda nos próximos dias. O jovem Kaick, capitão gremista na Copa São Paulo, tem negociações com o Dallas FC, dos Estados Unidos.

As conversas avançam positivamente pela transferência em definitivo. O Tricolor pode permanecer com um percentual para uma futura revenda.

A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Imortal e confirmada por Zero Hora. Os norte-americanos sinalizam com uma oferta de compra que poderia chegar a US$ 4 milhões (R$ 23 milhões na cotação atual)

O Tricolor tem 80% dos direitos econômicos do volante e poderia permanecer com um percentual para uma futura venda.

Entre os dirigentes gremistas, há um misto de cautela e otimismo. O primeiro sentimento pela expectativa da oficialização da investida em forma de oferta formal depois das conversas.

O segundo pelos valores a serem recebidos pelo meio-campista que possui apenas um jogo como profissional, diante do Ypiranga, no dia 15 de fevereiro, em Erechim.

Leia Mais Conheça o Athletic-MG, próximo adversário do Grêmio na Copa do Brasil

Kaick está há alguns anos no Grêmio e passou pela lapidação das categorias do clube em Eldorado do Sul. Natural do Rio de Janeiro, o jovem tem 19 anos e teve destaque como titular e capitão na última Copa SP, quando o Tricolor chegou à semifinal.

Não há perspectiva de aproveitamento no profissional e o contrato é relativamente curto: até dezembro de 2025. Há uma cláusula de renovação automática prevista por mais duas temporadas.

Outros jovens vendidos

Caso o negócio seja confirmado, Kaick pode ser o quarto jovem gremista vendido nesta janela de transferências.

A janela da MLS, liga norte-americana, está aberta até 23 de abril. A curiosidade é que o executivo do Dallas é André Zanotta, ex-excutivo de futebol do Grêmio campeão da América em 2017, que está na equipe desde 2019 e mantém boa relação com o Tricolor.