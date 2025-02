Nathan tem 44 partidas com a camisa do Tricolor

A chegada de Gustavo Quinteros e de novos reforços no Grêmio resultaram na queda de Nathan na hierarquia do meio-campo tricolor. Neste ano, o jogador atuou em apenas uma partida no Gauchão e tem sobrado do banco de reservas. Nos bastidores, Natham demonstrou insatisfação e cogita uma saída do clube.