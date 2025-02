Em noite de pouco futebol, Botafogo perde para o Racing no primeiro jogo da Recopa 2025

Vietto (com a bola) abriu o placar para o Racing diante do Botafogo no El Cilindro. @RacingClub/ X / Divulgação

O Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2 a 0 no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, na noite desta quinta-feira (20) no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.

O segundo confronto ocorre na próxima quinta-feira (27), às 21h30min, no estádio Nilson Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Fogão precisa vencer com dois gols de diferença para ao menos levar a decisão para os pênaltis.

O jogo

O clube argentino saiu na frente com Vietto em cobrança de pênalti, aos 30 minutos da etapa inicial, após Barboza acertar o rosto de Martínez com o braço, dentro da área, e receber cartão amarelo. O camisa 10 do Racing, inclusive, foi substituído ainda no primeiro tempo com dores.

Na etapa final, o Racing continuou com as rédeas do duelo e ampliou em contra-ataque. Aos 17 minutos, Salas encontrou Martínez na área, e o atacante bateu por cima de John para fazer o segundo gol.

Aos 43, Cuiabano foi expulso por acertar um chute no rosto do zagueiro Colombo, enquanto ambos estavam caídos no gramado, o que complicou ainda mais qualquer chance de reação brasileira.