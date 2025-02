Elias Manoel surgiu no Tricolor em 2021.

Ex- Grêmio , o jogador estava no Real Salt Lake, da MLS — liga dos Estados Unidos. Por lá, também atuou pelo NY Red Bulls.

O vínculo do brasileiro com o clube carioca será de três temporadas, até o final de 2027.

Trajetória

Elias Manoel surgiu na base do Guarani e foi revelado pelo Grêmio em 2021. No clube gaúcho, fez 39 jogos e marcou nove gols.

Como joga Elias Manoel?

O novo atacante do Botafogo pode atuar tanto na ponta esquerda, como centralizado no ataque. Suas principais virtudes são a velocidade e explosão física .

