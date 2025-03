"Shrek 5": teaser traz referência a meme brasileiro e confirma Zendaya no elenco; veja

A DreamWorks divulgou nesta quinta-feira (27) o primeiro teaser de Shrek 5 , novo capítulo da franquia do ogro mais famoso do cinema. O filme será lançado no Natal de 2026.

No vídeo, o Espelho Mágico aparece sendo questionado por Burro: "Quem é o mais belo entre todos?" , numa referência à clássica cena de Branca de Neve e os Sete Anões. Na resposta, o espelho declara que Shrek é o escolhido e, na sequência, exibe montagens e memes do personagem.

Zendaya no elenco

Além da brincadeira com os memes, o teaser também confirmou uma novidade no elenco: Zendaya (Euphoria) dublará Felicia, a filha adolescente de Shrek e Fiona.

Quando estreia Shrek 5?

Apesar do trailer ter empolgado os fãs pelo retorno do ogro, o design dos personagens recebeu algumas críticas. Nas redes sociais, o público detonou, principalmente, a aparência do Shrek, que apareceu com um visual repaginado.