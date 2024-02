Por entre juncos, aguapés e uma exuberante mata nativa circundante, a 6ª Remada Ecológica reuniu dezenas de participantes, na manhã de sábado (10), em Cidreira, no Litoral Norte. Com auxílio de pequenas embarcações movidas a remo, especialmente caiaques e pranchas de stand-up paddle, a tarefa dos envolvidos era recolher lixo deixado pelo homem às margens de duas belezas da região — as lagoas da Cidreira e da Fortaleza.