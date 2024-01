Localizado às margens da BR-101 e do início da freeway, o Morro da Borússia, em Osório, é conhecido por muitos que circulam pelas estradas ao longo do verão no Litoral Norte. Mas há quem desconheça as belezas e as opções de turismo que a região oferece. Difundido como opção de lazer radical de quem aprecia os voos livres, o local também oferece muitos atrativos para contemplação da natureza.