Quem escuta seu barulho pode facilmente confundi-lo com um fusca. Mas aqueles que seguram seu pequeno volante garantem que a sensação de liberdade ao dirigi-lo é única — sobretudo se a experiência incluir a brisa do mar. Trata-se do buggy: uma febre no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980, que permanece nas lembranças de muitas pessoas e na garagem das casas de veraneio de outras.