Estrela pop do vôlei brasileiro, a gaúcha Fernanda Garay, 37 anos, foi destaque na Praia Grande na manhã deste domingo (14). A medalhista olímpica jogou com os veranistas em uma oficina gratuita promovida pela Estação Verão Sesc. No sábado (13), a ação ocorreu em Tramandaí.