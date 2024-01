Após dois anos de um cenário de estiagem absoluta, que secou a Lagoa do Peixe, em Tavares, no Litoral Médio, seus 35 quilômetros voltaram a ficar cheios d’água e a emanar vida. Os animais mortos e campos vazios foram substituídos por aves migratórias, peixes e crustáceos (veja fotos comparativas abaixo). Agora, os 200 pescadores com permissão para atuar no local também voltaram a capturar camarões.