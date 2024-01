Uma das grandes paixões de Paulo Albernaz, 55 anos, resulta da união de um chassi, um banco, três rodas, uma vela e muito vento. Trata-se da prática de carrovelismo: um esporte realizado com pequenos veículos impulsionados pela força das rajadas. Para o aposentado, a combinação fica ainda melhor se incluir o mar — mais especificamente o da praia do Cassino, em Rio Grande, no sul do Estado.