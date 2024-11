O clima de decisão já está presente na Academia de Futebol. Após vencer o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia, neste sábado, o Palmeiras se reapresentou visando o embate com o Botafogo, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que pode encaminhar o título para uma das equipes.