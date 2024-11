A ideia era visitar um centro de tecnologia, mas gigante chinesa mostrou réplicas da Europa

Frustrou a visita da comitiva do Rio Grande do Sul ao complexo da Huawei em Dongguan, na China. Por ser uma gigante mundial de eletrônicos e o local ser um centro de pesquisas das tecnologias da empresa, esperava-se um roteiro técnico e de negócios, mas os anfitriões ofereceram um passeio meramente cultural e com foco em mostrar o quão enorme é o local. Realmente é. Os 108 prédios foram construídos em 28 meses na área de 1,27 milhão de metros quadrados, para abrigar 25 mil profissionais trabalhando.