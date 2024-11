Missão gaúcha na Ásia: como o 4º maior porto do mundo movimenta um contêiner a cada dois segundos

Yantian, o quarto maior porto do mundo, entrou na agenda de visitas da comitiva do Rio Grande do Sul em missão à China. Ele fica perto de Shenzhen, polo tecnológico da segunda maior economia do mundo. Para se ter a dimensão, a estrutura movimentou carga equivalente a 14 milhões de contêineres no ano passado, ou seja, um a cada dois segundos. É mais do que todos os portos do Brasil juntos e 15 vezes o registrado pelo porto de Rio Grande.