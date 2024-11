A agenda do governador Eduardo Leite aqui na Ásia tem foco predominantemente econômico. A ideia é apresentar o Rio Grande do Sul para quem decide os investimentos das multinacionais, de carros, eletrônicos, hidrogênio, entre outros. O Japão é potência em tecnologia e tem crédito barato, enquanto a China é a segunda maior economia do mundo e já é, há anos, o maior destino das exportações gaúchas.