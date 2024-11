Carne bovina e querosene verde são potenciais do RS no Japão, diz embaixada do Brasil em Tóquio

Responsável pelo Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil no Japão, Thiago Poggio Padua fez uma longa apresentação à comitiva gaúcha aqui em Tóquio sobre a economia japonesa e oportunidades de negócios para o Rio Grande do Sul. O Japão compra apenas 1,3% da exportação gaúcha, o que representa, no acumulado de 2024, US$ 228 milhões. Ocupa o 18º lugar entre os destinos. Apesar da pequena relação comercial, o país asiático é a quarta maior economia do mundo e tem um dos menores juros, o que dá potencial alto de investimento, especialmente em energia.