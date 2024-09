Está prevista para o final de novembro uma viagem do governador Eduardo Leite a Japão e China, com possibilidade de Coreia do Sul entrar no roteiro. As datas ainda estão sendo definidas, mas a ideia é de que sejam duas semanas. A missão de governo tem grande foco econômico, com vertentes que vão das mudanças do clima à transição energética, passando pelos semicondutores.