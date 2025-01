Confiança do comerciante gaúcho tem recuperação pós-cheia, mas cai no fim de 2024

Após despencar no período pós-enchente, a confiança do comerciante gaúcho terminou o ano no mesmo patamar em que iniciou. O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio Gaúcho (ICEC-RS), calculado pela Fecomércio-RS, ficou em 105,2 pontos, praticamente o mesmo resultado anotado em janeiro. Segundo a metodologia utilizada pela entidade, ainda é um resultado que aponta otimismo, mas perto do limite que levaria ao pessimismo.