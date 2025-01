Bistrô de 100m² abre no Mercado Público para oferecer “comida de casa de vó”

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Bistrô do Mercado / Divulgação

Espaço, no segundo andar do Mercado Público, tem 100 metros quadrados.

O segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, ganhou mais uma opção de gastronomia. Foi aberto nesta semana o Bistrô do Mercado, em um espaço que fica de frente para o Terminal Parobé. São 100 metros quadrados, com capacidade para 50 pessoas na parte interna e outras 12 na parte externa, conta a sócia-proprietária Débora Viera dos Santos, que aponta um investimento de R$ 300 mil para iniciar a operação.